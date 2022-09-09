Томичей массово обзванивает робот с агитацией голосом кандидата в губернаторы от «ЕР»

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Жителям Томской области поступают звонки с записью голоса врио губернатора Владимира Мазура перед выборами главы региона. Он баллотируется от «Единой России».

В последние дни томичам стали поступать Звонки с записью голоса врио губернатора Владимира Мазура начали поступать томичам, передает «ТВ2». На записи Мазур говорит, что его команда «честно признала проблемы региона и подготовила программу его развития», но без «поддержки людей ему не обойтись», сообщает издание.

При этом звонили даже тем, кто никогда не участвовал в инициативах «Единой России» и не передавал партии номера телефонов.

«По сути, [«Единая Россия» могла получить базу номеров] как угодно: заполнил, например, заявку на карточку «Абрикоса», а у них есть соглашение с ЕР об обмене персональными данными, и в согласии на обработку мог быть пункт «передача данных третьим лицам», — считает Электоральный эксперт Анна Юдина.

Выборы губернатора Томской области стартуют 10 сентября с основным днем голосования — 11 сентября.



В губернаторы баллотируются вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), назначенный Кремлём врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия»), директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС) и депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП»).