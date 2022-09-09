Власти Тувы заявили о нехватке денег на школьные обеды. Они подорожали на треть
Министерство образования Тувы просит федеральное Минпросвещения добавить денег на школьные обеды. Стоимость продуктового набора увеличилась практически на треть.
Средняя стоимость одноразового питания учащихся начальных классов в день в 2021-2022 учебном году была утверждена правительством региона в сумме 64,56 рублей. Однако стоимость продуктового набора выросла. По расчетам регионального минобра, цена горячего питания для начальных классов составляет 85 рублей в день на одного ученика. Выделенных на эти цели средств может не хватить до конца этого года, отмечается в сообщении правительства Тувы.
Точное количество учеников в начальных классах, которым полагается горячий завтрак или обед в новом учебном году, станет известно к концу сентября, когда в школах сформируются окончательные списки учащихся. В настоящее время все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием, заявили чиновники.
«О сложившейся ситуации министерство образования Тувы проинформировало федеральное Минпросвещения, в адрес которого также была направлена заявка на дополнительное финансирование. По расчетам регионального минобра, необходимы еще не менее 50 млн рублей, чтобы выполнить обязательства по горячему питанию школьников с 1 по 4 классы до конца года», – говорится в сообщении.
Деньги на организацию школьного питания в этом месяце уже направлены в муниципалитеты. Всего же на эти цели в 2021-2022 учебном году было предусмотрено 393,6 млн рублей.