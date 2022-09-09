Власти Тувы заявили о нехватке денег на школьные обеды. Они подорожали на треть

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Власти Тувы заявили о нехватке денег на школьные обеды. Они подорожали на треть
09 Сен 2022, 12:39

Министерство образования Тувы просит федеральное Минпросвещения добавить денег на школьные обеды. Стоимость продуктового набора увеличилась практически на треть.

Средняя стоимость одноразового питания учащихся начальных классов в день в 2021-2022 учебном году была утверждена правительством региона в сумме 64,56 рублей. Однако стоимость продуктового набора выросла. По расчетам регионального минобра, цена горячего питания для начальных классов составляет 85 рублей в день на одного ученика. Выделенных на эти цели средств может не хватить до конца этого года, отмечается в сообщении правительства Тувы.

Точное количество учеников в начальных классах, которым полагается горячий завтрак или обед в новом учебном году, станет известно к концу сентября, когда в школах сформируются окончательные списки учащихся. В настоящее время все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием, заявили чиновники.

«О сложившейся ситуации министерство образования Тувы проинформировало федеральное Минпросвещения, в адрес которого также была направлена заявка на дополнительное финансирование. По расчетам регионального минобра, необходимы еще не менее 50 млн рублей, чтобы выполнить обязательства по горячему питанию школьников с 1 по 4 классы до конца года», – говорится в сообщении.

Деньги на организацию школьного питания в этом месяце уже направлены в муниципалитеты. Всего же на эти цели в 2021-2022 учебном году было предусмотрено 393,6 млн рублей.


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