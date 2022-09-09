Новосибирская компания построит самый высокий жилой комплекс в Томске

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Новосибирская «Группа Мета» построит шесть 26-этажных домов в Томске. Это будет самый высокий жилой комплекс в городе.

Высотный жилой комплекс построит «Группа Мета» из Новосибирска в Томске на пересечении проспекта Ленина и улицы Бердской. Проект получил название «Квартал 1604».



«Жилой комплекс представлен высотными зданиями — 26 этажей в каждом доме. «Квартал 1604» по праву будет носить статус самого высокого жилого комплекса города», — рассказывается на сайте проекта.

Площадь квартир в домах будет варьироваться от 24 до 100 кв. метров. Запланированы подземная автостоянка, места хранения, спальни с собственными ванными и просторные ливинги. На первых этажах будут квартиры с террасами, скрытыми зелеными насаждениями.

«Группа Мета» — девелопер из Новосибирска. Ее проектный портфель включает жилые комплексы, микрорайоны, коммерческую недвижимость, медицинские учреждения и дата-центры.

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