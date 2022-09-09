Сейфы на избирательных участках Омска оказались со съемным дном

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Ящики для документов в помещениях избиркомов Омска, где 11 сентября пройдут выборы депутатов горсовета, оказались с вынимающимся дном. Их закупили для всех ТИКов и УИКов. Коммунисты считают, что итоги досрочного голосования, на которое, по официальным данным, пришли более 30 тыс. человек, нужно отменять.

На некоторых избирательных участках в Омске обнаружились сейфы для документов с вынимающимся дном. Видео опубликовали наблюдатели от КПРФ.

«Документы, которые должны храниться в сейфах и опечатываться перед закрытием участка на ночь, хранятся в железных ящиках с вынимающимся дном, — рассказали в обкоме КПРФ. — Мы не знаем, для чего изначально предназначалась эта мебель. Может быть, для хранения реактивов. Но назвать это „сейфом“ нельзя даже при очень большом приближении. Хотя закон совершенно четко прописывает условия хранения документации участковой избирательной комиссии».

Более того, коммунисты выяснили, что «сейфы» с открывающимся дном закупались централизованно и стоят во всех ТИКах и УИКах города. «До содержимого этих железных ящиков можно добраться, не повреждая бумагу, которой они опечатываются, и даже не имея ключа. По большому счету, такое критическое нарушение правил хранения документации должно вызвать отмену всех результатов досрочного голосования. Нет никакой гарантии, что заполненные бюллетени не были подменены или в ТИКах, или уже в УИКах. Техническая возможность для этого есть», — подчеркнули в обкоме.

Депутат Госдумы РФ от Омской области Андрей Алёхин (КПРФ) направил заявления в ЦИК, облизбирком, а также в ФСБ и прокуратуру.

«В настоящее время в Омске в территориальных и участковых избирательных комиссиях для хранения документации по выборам в горсовет, в том числе бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей, используются сейфы, не исключающие доступ посторонних лиц и, следовательно, не обеспечивающие сохранность и неприкосновенность документов и бюллетеней, — сказано в общении Алёхина к Памфиловой (копия имеется в распоряжении Тайги.инфо). <…> Тем самым грубо нарушается ФЗ № 67 „Об основных гарантиях избирательных и прав“».

Алёхин потребовал отменить результаты досрочного голосования и привлечь виновных к ответственности.

Досрочное голосование на выборах горсовета Омска шло 10 дней. Досрочно, как утверждают в избиркоме, проголосовали более 30 тыс. человек — около 3,5% от общего числа избирателей. При средней явке на последних выборах горсовета около 21% (195 тыс. человек) число досрочников может составить существенную часть от всех, кто придет на участки.

При этом еще в 2017 году глава ЦИК РФ Элла Памфилова утверждала, что если на досрочном голосовании явка более 1%, то «это должно вызывать настороженность, пристальное внимание должно вызывать».

Перед стартом кампании горсовет голосами единороссов отменил выборы по смешанной системе, введя только голосование по округам.