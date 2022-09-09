Владелец бурятского медиахолдинга арестован в Чите

© zabaykalye.sledcom.ru

В Забайкальском крае арестован бурятский бизнесмен. Его обвинили во взятках сотрудникам государственной «Службы единого заказчика» региона. Его также называют владельцем New Media Group, объединяющей несколько изданий восточной Сибири.

Следственный комитет предъявил обвинения в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК) в особо крупном размере бывшему замдиректора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкалья, главному инженеру и начальника одного из отделов этого учреждения. В 2021 году они могли получить взятки на сумму 3,5 млн рублей от представителя одного из ООО «за оказание помощи в заключении крупных государственных контрактов на строительство жилых домов, а также социальных объектов», сообщили в СК РФ по Забайкалью.

Уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий). Центральный райсуд Читы арестовал представителя ООО, а также главного инженера и начаьника отдела «Службы единого заказчика».

Фамилии фигурантов не называются. Но, по данным «Читы.ру», речь в деле идет об экс-директоре ООО «Бурятпроектреставрация» Владимире Батуеве. Эта фирма регулярно получает госконтракты в Бурятии, а в 2021 году фирма получила крупные подряды на реконструкцию здания забайкальского театра кукол «Тридевятое царство» и на строительство многоквартирного дома для расселения аварийного жилья в Чите (их общая сумма превышает 1,3 млрд рублей).

При этом, по данным сервиса «Контур. Фокус», Батуев был директором «Бурятпроектреставрации» только в 2016 году. Хотя в релизе СК в качестве года взятки указан 2021-й.

«Люди Байкала» называют Батуева основателем холдинга New Media Group. В него входят газеты «Московский комсомолец в Бурятии» и «Новая Бурятия», телеканал «Мир-Байкал», информационное агентство «Восток-Телеинформ», писал сам «Восток-Телеинформ», а также паблики в социальных сетях, вайбер-групп и телеграм-каналы.



В 2022 году в New Media Group вошли «Московский Комсомолец в Чите» и «Аргументы и Факты-Забайкалье».