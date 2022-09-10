Аномальное надомное голосование фиксируют на новосибирских выборах

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Аномальное надомное голосование фиксируют на новосибирских выборах
10 Сен 2022, 06:01

Аномальную явку на надомном голосовании фиксируют на довыборах депутатов заксобрания Новосибирской области. Коммунисты также заметили незаконную агитацию в пользу единоросса.

Довыборы депутатов заксобрания по округам продолжаются в Новосибирской области. На округе №4 в Барабинском и Здвинском районах коммунисты заявили о нарушениях.

Аномальное надомное голосование зафиксировано в Здвинске — на одном участке записался 231 человек, что резко контрастирует с обычным ходом выборов, рассказал депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов. Это около 10% от всех зарегистрированных на участке избирателей.
В Барабинском районе на фоне остальных участков выделяется село Юный Пионер — 50 надомников в день, передала его словам пресс-служба обкома КПРФ.

«Мы будем жестко контролировать голосование и пресекать нарушения. У нас достаточно много наблюдателей приехало из Новосибирска и Новосибирской области, так что не советую нарушать закон на этих выборах», — отметил Ренат Сулейманов.

Кроме того, в Барабинске наблюдатели зафиксировали незаконную, по их мнению, агитацию кандидата от «ЕР» Виталия Новосёлова. По словам юриста обкома Камиля Джафарова, в трех метрах от УИК № 62 остановилась маршрутка с плакатом за единоросса.

На округе №4 в Барабинском и Куйбышевском районах зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).

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