Выборы губернатора начались в Томской области
© t.me/ikto70
В Томской области начались выборы губернатора. С назначенным Кремлём единороссом здесь борются вице-спикер гордумы и депутат регионального парламента.
Избирательные участки открыли в Томской области на выборах губернатора 10 сентября. Основной день голосования — 11 сентября.
В регионе также применяют дистанционное электронное голосование. Напомним, что комиссия, которая его организует, сидит в Москве.В губернаторы баллотируются вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), назначенный Кремлём врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия»), директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС) и депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП»).
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Памятник магистру Йоде появился в Новосибирске Барнаульский избирком попросил проверить законность агитации «Единой России» Почти половина зарегистрированных в ДЭГ томичей проголосовала на выборах губернатора за несколько часов Сбербанк закрывает часть офисов в Новосибирске Явка на довыборах в новосибирское заксобрание превысила 10% в будний день
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo