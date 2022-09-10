Выборы губернатора начались в Томской области

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Выборы губернатора начались в Томской области
10 Сен 2022, 05:34

В Томской области начались выборы губернатора. С назначенным Кремлём единороссом здесь борются вице-спикер гордумы и депутат регионального парламента.

Избирательные участки открыли в Томской области на выборах губернатора 10 сентября. Основной день голосования — 11 сентября.

В регионе также применяют дистанционное электронное голосование. Напомним, что комиссия, которая его организует, сидит в Москве.

В губернаторы баллотируются вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), назначенный Кремлём врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия»), директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС) и депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП»).

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