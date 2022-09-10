Урны для голосования убирают с участков на выборах гордумы Барнаула

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В Барнауле участковые комиссии начали прятать урны для голосования. Они ссылаются на низкую явку, при этом по закону все ящики для голосования должны находиться под камерами.

В Барнауле сразу три участковые комиссии № 149, № 159 и № 151 решили убрать одну из двух своих стационарных урн для голосования в помещения, которые не оборудованы камерами видеонаблюдения и находятся вне зоны доступа наблюдателей. Об этом Тайге.инфо сообщили в штабе наблюдения за выборами в Алтайском крае.

«Сейчас они берут урну и выносят в соседнее помещение — говорят устное распоряжение ТИК Ленинского района [Барнаула], — рассказал представитель штаба Денис Дорогой. — Теоретически, потом туда можно подложить что угодно. <…> Пока нам известно о трех комиссиях, проверяем остальные».

При этом на УИК № 149 наблюдателям представили решение участковой комиссии, якобы вынесенное еще 9 сентября. По нему с 14:00 9 сентября из-за явки ниже 2% было решено проводить голосование в одну стационарную урну. При этом вчера, в первый день выборов, голосование на всех участках вели в две урны, уточнили наблюдатели.

В то же время официальная явка 9 сентября, по данным ГАС.Выборы, составила 4,06%.

Наблюдатели предлагают комиссиям заклеить урны, убрать их в сторону, но оставить под видеонаблюдением — их нельзя уносить в другое помещение. По федеральному закону о выборах, урны должны находится в поле зрения членов УИК и наблюдателей.

Телеграм-канал «Алтайские крайности» опубликовал видео диалога с членом одного из УИКов. «Сейчас председатель выяснит [причины переноса урн]. Это уже на всех участках. <…> Поступило распоряжение: „Народу мало — убрать“», — рассказал он.

UPD: В краевом избиркоме заявили, что не нашли нарушений закона. Там сослались на постановление ЦИК РФ от 8 июня 2022 года: «В соответствии с постановлением ЦИК России в помещении для голосования при многодневном голосовании в первые два дня находится один ящик для голосования». При этом, как ранее сообщали наблюдатели, в первый день голосовали с использованием двух урн.

Выборы гордумы Барнаула проходят по смешанной системе. 20 депутатов — по округам, 20 — по спискам. Избирком зарегистрировал списки «Единой России», КПРФ, «СРПЗП», ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Коммунисты россии» и РППСС.

