Сбербанк закрывает часть офисов в Новосибирске
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В Новосибирске закрывается часть офисов Сбербанка. Один из них — в центре города.
Жители Новосибирска заметили Объявление о закрытии Сбербанка на Вокзальной магистрали появилось на дверях офиса, заметил НГС. Еще один офис закрылся на улице Ильича в Академгородке.
Кроме того, прекратили работу еще три филиала на площади Калинина и на улице Серебренниковской, свидетельствуют данные справочника 2ГИС.
В Сбере утверждают, что закрывают офисы с «малой проходимостью».
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