Сбербанк закрывает часть офисов в Новосибирске

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Сбербанк закрывает часть офисов в Новосибирске
10 Сен 2022, 08:45

В Новосибирске закрывается часть офисов Сбербанка. Один из них — в центре города.

Жители Новосибирска заметили Объявление о закрытии Сбербанка на Вокзальной магистрали появилось на дверях офиса, заметил НГС. Еще один офис закрылся на улице Ильича в Академгородке.

Кроме того, прекратили работу еще три филиала на площади Калинина и на улице Серебренниковской, свидетельствуют данные справочника 2ГИС.

В Сбере утверждают, что закрывают офисы с «малой проходимостью».


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