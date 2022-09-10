Почти половина зарегистрированных в ДЭГ томичей проголосовала на выборах губернатора за несколько часов

10 Сен 2022, 10:00

В Томской области начались выборы губернатора. В первые два часа электронного голосования бюллетени вносились равными порциями.

Около 40% избирателей, зарегистрированных на дистанционном электронном голосовании, приняли участие в выборах губернатора Томской области за первые несколько часов. Об этом говорится на сайте системы ДЭГ.

Всего зарегистрировались почти 25,8 тыс. человек (это примерно 3,53% от общего числа избирателей). За шесть часов 10 сентября проголосовали 10,3 тыс. Данных об очной явке на голосования пока нет в системе ГАС Выборы.

График на сайте ДЭГ свидетельствует, что в первые два часа бюллетени вносили фактически равными порциями — по 1,9 тыс.

От «Единой России» баллотируется назначенный Кремлем врио губернатора Владимир Мазур. С ним борются вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП») и директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС).


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