Барнаульский избирком попросил проверить законность агитации ﻿﻿«Единой России»

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В Барнауле полиция по представлению избиркома проверит законность агитации ﻿﻿«Единой России». Жители выбирают депутатов гордумы. На разных территория поступали жалобы о баннерах кандидатов от ﻿﻿«ЕР».

ТИК Центрального района Барнаула нашел нарушения в агитации «Единой России» — баннерах с текстом «Единая Россия №1». Об этом говорится в телеграм-канале крайизбиркома.

«В комиссию поступила информация относительно материала подобного содержания, — рассказал глава ТИК Виталий Замаруев. — В ходе рассмотрения мы установили, что материал обладает признаками предвыборной агитации, однако изготовлен и распространяется неустановленными лицами с нарушениями требований избирательного законодательства».

ТИК обратилась в полицию для «проведения проверки и в случае выявления противоправной агитационной деятельности — ее пресечения».

Ранее о баннерах рядом с избирательными участками в день голосования сообщали в крайкоме КПРФ. Также о «незаконной агитации» говорила электоральный эксперт Катерина Кильтау* в соцсетях.

«Встречалась незаконная агитация вблизи избирательного участка (меньше 50 метров) и агитматериалы проекта „Наш город“, аффилированного с „Единой Россией“, прямо на участках, — отметила она. — В материалах фигурировал господин [Вячеслав] Франк, глава администрации города Барнаула и одновременно кандидат на этих выборах. Председатели по большей части удовлетворяли просьбу наблюдателей снять эти материалы. Также поступали сообщения о принуждении к голосованию бюджетников, особенно в Ленинском районе».

Выборы гордумы Барнаула проходят по смешанной системе. 20 депутатов — по округам, 20 — по спискам. Избирком зарегистрировал списки «Единой России», КПРФ, «СРПЗП», ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Коммунисты россии» и РППСС.

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