Памятник магистру Йоде появился в Новосибирске

© nsknews.info/Ростислав Нетисов
Памятник магистру Йоде появился в Новосибирске
10 Сен 2022, 11:12

В Новосибирске установили скульптуру в честь героя космической саги «Звездные войны», магистра-джедая Йоды. Он оказался даже больше, чем в фильмах.

Фигуру одного из главных персонажей «Звёздных войн» — Йоды — поставили во дворе ЖК «Галактика». Ее за 2,5 создал скульптор Иван Чернышов.

Чернышом слепил мудрейшего магистра джедаев из пластилина, затем сформовал и отлил из искусственного камня, рассказал сам мастер «Новосибирским новостям»: «Я хотел попробовать новую технологию, имитирующую гранит. В итоге получился твёрдый композитный материал, который содержит стеклопластик».

Скульптура около 60 кг, а высота — 1,2 метра. При этом рост Йоды в кино составляет всего 66 см.

Во дворе также строят макет упавшего НЛО и детские игровые площадки в форме летательных аппаратов.


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