Свидетелем по делу кузбасского журналиста Новашова оказался активист «НОДа»: Нажал кнопку «пожаловаться» и посты в «ВК» увидела полиция

© t.me/zauralom1. Андрей Новашов

В Кемеровской области продолжается суд над журналистом Андреем Новашовым, которого обвиняют в «фейках» о ВС РФ за репост статьи о Мариуполе. Он полностью отрицает вину. Новым свидетелем оказался провластный активист «Национального освободительного движения» («НОД»), который уверял, что полиция увидела посты Новашова в соцсетях после того, как он нажал кнопку «пожаловаться».

Рудничный районный суд Прокопьевска провел первые заседания по делу Новашова, которого подозревают по ч. 1 ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации об использовании ВС РФ). Стороны допросили двоих свидетелей обвинения из Кемерова.

Первым допросили частного предпринимателя Александра Башмакова. Он — активист «НОД». Слушатель процесса Михаил Черепанов рассказал Сибирь.Реалиям*, что Башмаков заявил, что дает показания по делам об экстремизме «два-три раза в год». В частности, его использовали по делам кемеровского блогера Максима Лаврентьева из «Не будь инертным» и оппозиционного политика Вячеслава Чернова.

178249

Башмаков заявил, что увидел во «ВКонтакте» посты Новашова, нажал кнопку «Пожаловаться», после чего их якобы их увидели сотрудники полиции и позвонили ему.

Второй свидетель — безработный Евгений Устянин. Он утверждал, что увидел посты Новашова «ВКонтакте» и сообщил о них своему знакомому по имени Стас, который работает в МВД. Защита полагает, что речь идет о сотруднике отдела по борьбе с экстремизмом (центр «Э») Станиславе Шлагове. При этом он уточнил, что не имеет своей страницы «ВКонтакте», а посты Новашова увидел по ссылке из Youtube, но назвать видео не смог.

Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». В качестве меры пресечения ему запретили пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия

Еще до запрета на общение с Тайгой.инфо, Новашов рассказал о порванной повестке о неразглашении, запрете на профессию, а также о том, почему считает обвинения надуманными. Он также объяснил, почему пользователям «ВКонтакте» лучше пользоваться спичками, а не зажигалкой.

Читайте также: Первый российский журналист под уголовным делом о «фейках» про ВС РФ: «Все происходящее — одна большая подлость»



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.