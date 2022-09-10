Явка на выборах томского губернатора приблизилась к 10%

© vybory.izbirkom.ru

В Томской области явка на выборах губернатора превысила 9%. В избиркоме утверждают, что проголосовала половина избирателей, зарегистрированных электронно.

Явка на выборах губернатора Томской области, которые проходят 10-11 сентября, составила 9,35% к 15:00 местного времени (11:00 мск). Об этом говорится в систем ГАС.Выборы.

На участки пришли 68,4 тыс. избирателей из 729,5 тыс. зарегистрированных.

Кроме того, 12,79 тыс. человек проголосовали дистанционно по интернету, утверждается на сайте ДЭГ. Эти бюллетени пока не учитываются в общей явке, они будут добавлены после закрытия участков. Всего, как утверждает ЦИК, в Томской области проголосовали почти 50% от всех зарегистрировавшихся в ДЭГ 25,79 тыс. избирателей.

Тайга.инфо обращала внимание, что график на сайте ДЭГ свидетельствует, что в первые два часа бюллетени вносили фактически равными порциями — по 1,9 тыс. Также отмечен пик в 2,1 тыс. голосов с 13:00 до 14:00 (в организациях это, зачастую, обеденный перерыв).

В Сибири ДЭГ применяется только в Томской области. В том числе — на муниципальных выборах.

От «Единой России» баллотируется назначенный Кремлем врио губернатора Владимир Мазур. С ним борются вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП») и директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС).