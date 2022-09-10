Красноярские полицейские распознали героин в «прахе собаки»

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Красноярские полицейские распознали героин в «прахе собаки»
10 Сен 2022, 14:04

В Красноярске полиция нашла 0,5 кг наркотиков. Под уголовное дело попали двое молодых людей, рассказавших, что перевозили прах животного.

Полицейские остановили в Красноярске машину Hyundai для проверки документов. Они решили, что у 26-летнего водителя и 21-летней пассажирки имеются признаки наркотического опьянения, сообщили в региональном управлении МВД 10 сентября.

«Сотрудники ГИБДД также обратили внимание на пакет, торчащий из женской сумки. Девушка пояснила, что это прах ее собаки. <…> Молодые люди были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Вещество также было изъято и направлено на экспертизу, которая установило, что это героин общей массой около 500 граммов», — рассказали в полиции.

МВД считает, что задержанные были «закладчиками». В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Суд арестовал подозреваемых по ходатайству следствия.


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