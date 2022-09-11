Часть голосов по ДЭГ на выборах томского губернатора были внесены ночью

© ЦИК РФ. Время на графике – московское
Часть голосов по ДЭГ на выборах томского губернатора были внесены ночью
11 Сен 2022, 06:47

Часть электронных голосов на выборах томского губернатора были поданы ночью. Официальная явка на дистанционном голосовании уже приблизилась к 70%.

Явка на выборах губернатора Томской области к 10:00 11 сентября составила 14,52%, сообщили в региональном избиркоме. Но эти данные не учитывают бюллетени, поданные через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Всего на ДЭГ зарегистрировались почти 25,8 тыс. человек (это примерно 3,53% от общего числа избирателей). С 08:00 10 сентября проголосовали 17,6 тыс, утверждается на сайте ДЭГ. Но, как заметила Тайга.инфо, часть голосов (более 300) были внесены в ночь с субботы на воскресенье по местному времени.

Процедура электронного голосования предполагает возможность участвовать в выборах с 08:00 первого дня голосования по 20:00 последнего.

На пост претендуют назначенный Кремлем врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия»), вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП») и директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
11 Сен, 11:30
Травников назначил Нелюбова ответственным за выплаты беженцам с Донбасса
11 Сен, 09:19
Салют попал в людей на Дне города в Кызыле. Прокуратура проверяет ЧП
11 Сен, 06:47
Часть голосов по ДЭГ на выборах томского губернатора были внесены ночью
11 Сен, 06:06
Явка на довыбрах новосибирского заксобрания превысила 23%
11 Сен, 05:10
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 190
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования