Часть голосов по ДЭГ на выборах томского губернатора были внесены ночью

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Часть электронных голосов на выборах томского губернатора были поданы ночью. Официальная явка на дистанционном голосовании уже приблизилась к 70%.

Явка на выборах губернатора Томской области к 10:00 11 сентября составила 14,52%, сообщили в региональном избиркоме. Но эти данные не учитывают бюллетени, поданные через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Всего на ДЭГ зарегистрировались почти 25,8 тыс. человек (это примерно 3,53% от общего числа избирателей). С 08:00 10 сентября проголосовали 17,6 тыс, утверждается на сайте ДЭГ. Но, как заметила Тайга.инфо, часть голосов (более 300) были внесены в ночь с субботы на воскресенье по местному времени.

Процедура электронного голосования предполагает возможность участвовать в выборах с 08:00 первого дня голосования по 20:00 последнего.

На пост претендуют назначенный Кремлем врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия»), вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП») и директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС).