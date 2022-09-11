Салют попал в людей на Дне города в Кызыле. Прокуратура проверяет ЧП

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Салют попал в людей на Дне города в Кызыле. Прокуратура проверяет ЧП
11 Сен 2022, 09:19

Часть залпов салюта на Дне города в Кызыле попала в людей, наблюдающих за праздничным действием. По предварительным данным, 10-летний мальчик получил ожог лица, у мужчины обожжена стопа. Начата прокурорская проверка.

Салют попал в людей вечером 10 сентября на набережной Енисея в Кызыле. В городе отмечали День города. Видео с места происшествия появились в соцсетях — на них люди с криками бегут от реки.

По информации главы региона Владислава Ховалыга, за медпомощью после происшествия обратились двое: «В травмпункте консультативно-диагностической поликлиники приняли мужчину 30 лет, с термическим ожогом стопы. В приемный покой Ресбольницы №1 обратился мальчик 10 лет, с термическим ожогом лица. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. По состоянию здоровья их отпустили домой, назначив амбулаторное лечение».

Инцидент проверяет прокуратура, по ее данным, мероприятие проводилось ООО «Большой праздник» по муниципальному контракту.

Прокуратура будет изучать соблюдение требований безопасности при проведении массового мероприятия. Также процессуальную проверку начали следователи.


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