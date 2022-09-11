Травников назначил Нелюбова ответственным за выплаты беженцам с Донбасса

© t.me/TravnikovAndrey. Андрей Травников на Донбассе

Министерство труда и социального развития Новосибирской области уполномочено предоставлять социальные выплаты гражданам самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Украины и лицам без гражданства, прибывшим в РФ с этих территорий после 18 февраля, следует из распоряжения губернатора Андрея Травникова.

Тем, кто вынуждено покинул место своего проживания в ДНР, ЛНР, Украине, доступны в Новосибирской области пенсии, выплаты по инвалидности, по беременности, при рождении ребенка, пособия детям и выплаты ветеранам ВОВ.



Минсоц должен обеспечить возможность обращения этих категорий лиц, прибывших в РФ после 18 февраля 2022 года, в центры социальной поддержки населения.

Распоряжение действует до 31 декабря 2022 года.

Контроль за исполнением распоряжения губернатор возложил на своего заместителя Сергея Нелюбова.