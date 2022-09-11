Член избиркома умерла на выборах в Рубцовске
11 Сен 2022, 15:31
На выборах гордумы Рубцовска Алтайского края скончалась член местного избиркома Надежда Сафенрейдер. Она представляла «Яблоко».
Члену УИК № 475 от «Яблока» Надежде Сафенрейдер стало плохо во время работы на избирательном участке, сообщили в избиркоме Алтайского края 11 сентября.
«Была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила ее в городскую больницу № 2. В приемном покое были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти Надежду Андреевну не удалось», — отметили в комиссии.
В Рубцовске проходят выборы гордумы.
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