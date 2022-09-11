Член избиркома умерла на выборах в Рубцовске

На выборах гордумы Рубцовска Алтайского края скончалась член местного избиркома Надежда Сафенрейдер. Она представляла «Яблоко».

Члену УИК № 475 от «Яблока» Надежде Сафенрейдер стало плохо во время работы на избирательном участке, сообщили в избиркоме Алтайского края 11 сентября.

«Была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила ее в городскую больницу № 2. В приемном покое были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти Надежду Андреевну не удалось», — отметили в комиссии.

В Рубцовске проходят выборы гордумы.