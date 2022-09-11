Бывший представитель КПРФ проходит в новосибирское заксобрание от «ЕР»

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Бывший представитель КПРФ проходит в новосибирское заксобрание от «ЕР»
11 Сен 2022, 20:27

«Единая Россия», по предварительным данным, выигрывает довыборы по двум округам в новосибирское заксобрание. На территории, где развернулась конкурентная борьба, оппозиционные кандидаты отобрали голоса друг от друга.

Кандидат от «ЕР» на округе № 4 Виталий Новосёлов, по предварительным данным ГАС.Выборы, набирает более 8,7 тыс. голосов. Его основной соперник, самовыдвиженец и депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко получает более 3,1 тыс. голосов.

Еще один самовыдвиженец Евгений Гутов получает 2,5 тыс. голосов. Представитель КПРФ Сергей Зарембо — 1,2 тыс.

Виталий Новосёлов — бывший глава Первомайского района Новосибирска. В 2021 году он баллотировался в Госдуму по Искитимскому округу от КПРФ, но немного уступил представителю регионального правительства. В КПРФ говорили о возможных фальсификациях, но затем их бывший кандидат обнаружился уже на кампании по округу № 4 в заксобрания и выиграл праймериз «Единой России».

Явка на выборах по округу № 4 составила около 40%.

На округе № 10 представитель «ЕР», директор АО «Птицефабрика Чикская»» Андрей Биль набирает более 6 тыс. голосов. Представители КПРФ Алексей Бердников и «Новых людей» Наталья Пинигина делят второе-третье место.


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