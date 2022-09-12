Поддержка единоросса на выборах главы Бурятии упала

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Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов (Единая Россия) смог переизбраться на второй срок, но набрал существенно меньше голосов, чем в 2017 году. Представителю традиционно сильной в регионе КПРФ дали чуть больше 7%.

После обработки всех бюллетеней Цыденов получил 86,23% (235,3 тыс. голосов), утверждает ЦИК. Его главный соперник, глава фракции КПРФ в Народном Хурале Виктор Малышенко — лишь 7,12%.

Представитель ЛДПР и «Новых людей» набрали менее 3%.

Алексей Цыденов родился в 1976 году в Забайкалье. Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения, работал на железной дороге. Затем возглавлял ООО «Дальнефтетранс» и ОАО «Дальневосточная транспортная группа», которая контролировала «Находкинский морской рыбный порт». В 2006-м Цыденов перебрался в федеральный Минтранс, а затем устроился замдиректора департамента промышленности в правительстве РФ. Позже он возглавил Росжелдор, а в 2012-м стал замминистра транспорта РФ.

В 2017-м президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Бурятии. На выборах в 2017-м Цыденов получил 87,43% — 260 тыс. голосов. Кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева тогда сняли с кампании под предлогом непрохождения муниципального фильтра.