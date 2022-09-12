Назначенец Кремля разгромно победил на выборах губернатора в протестном Томске

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Назначенец Кремля разгромно победил на выборах губернатора в протестном Томске
12 Сен 2022, 06:04

Бывший сотрудник администрации президента РФ Владимир Мазур, проработавший врио губернатора Томской области менее пяти месяцев, разгромно выиграл выборы. При этом еще в 2020-2021 годах оппозиция в регионе показывала хорошие результаты.

Бывший замглавы управления президента по внутренней политике Владимир Мазур, назначенный в мае врио губернатора Томской области, набрал на выборах главы 84,94% голосов. Обработаны все протоколы УИК, сообщили в ЦИК РФ.

Представитель «Справедливой России — За правду» Галина Немцева набирает 6,08%, на третьем — кандидат от КПРФ, вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (5,76%). Кандидату от Партии пенсионеров Виктору Гриневу дали 2,11%.

При этом на выборах Госдумы в 2021 году «Единая Россия» получила в регионе около 32%, а КПРФ — 22,4%. Партия власти также проиграла один из двух одномандатных округов. Кроме того, в 2020-м единороссы не смогли получить большинство мандатов в гордуме Томска.

Кто такой Мазур

Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил местное ПТУ по специальности «газоэлектросварщик», а после армии — Томский государственный университет по специальности «правоведение». Некоторое время работал юристом и на руководящих должностях директора в компаниях в Томске, Кемерове и Москве.

В частности, известно, что он был замдиректора объединения «Правление ТОПОЛЬ». Также был членом «Академии безопасности, обороны и правопорядка». Она финансировала проекты, касающиеся исследований в области безопасности, различные курсы подготовки. Среди тех, кто мог поддерживать организацию, назывался в то время первый заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Фрадков.

Генеральная прокуратура, ФБС, Минюст и геральдический совет при президенте РФ нашли нарушения в деятельности организации. Она, например, учредила «73 вида идентичных государственным наград, в том числе ордена, медали, нагрудные знаки, а также установила ученые степени, ввела форменное обмундирование, аналогичное военной форме, а также воинские звания», а также выдавала дипломы и аттестаты, схожие с документами государственного образца. Верховный суд РФ ликвидировал ассоциацию в 2008 году. Годовой бюджет организации в то время составлял около 1 млн долларов, все учрежденные ею ордена и медали признаны недействительными.

В 2003 году Владимир Мазур окончил Российскую академию государственной службы. Он устроился в мэрию Томска заместителем главы города Александра Макарова по информационной политике. Параллельно с работой защитил диссертацию по теме «Геополитический потенциал Западной Сибири в региональном развитии России».

«Гипотеза исследования опирается на положение о том, что в условиях углубления регионализации повышается значимость», — говорилось во введении.

«Программой „Альтернативные варианты мирового развития на 2000−2015 гг. и программой „Мировые тенденции до 2015 года“ предусматривается, что к 2015 году США станут монопольным владельцем и разработчиком основных технологий современного этапа научно-технической революции. Индия будет основным поставщиком интеллектуальной рабочей силы. Китай будет заниматься индустриальной штамповкой дешевых научно-технических систем для бытового применения. Россия же не будет играть никакой роли в развитии научно-технических систем, основой ее экономики будет экспорт сырья, — отмечалось в заключении диссертации. — Но в то же время, по прогнозу Парижского клуба футурологов, в России, напротив, произойдет технологическая революция и разрыв цепочки Академия наук — пояс внедрения (НИИ, КБ, отраслевые лаборатории) — отрасли индустрии восстановится в таком виде: Академия наук — малые предприятия высоких технологий — индустриальные кластеры. К 2015 году Россия станет одним из основных участников научно-технической революции».

В декабре 2006 года начальника Мазура, мэра Александра Макарова, арестовали. Ему инкриминировали получение взятки в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности, злоупотребление должностными полномочиями, приобретение и хранение наркотиков, вымогательство и соучастие в мошенничестве. Он не признал вину. 15 ноября 2010 года областной суд приговорил Макарова к 12 годам колонии. В 2012 году Макарова «в целях безопасности» этапировали из Томской области в Иркутскую. Там он провел около четыре лет, он смог выйти в июне 2016 года.

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«Я взял за правило — абсолютно убежден, что сижу именно за политику — первым разговор о политике не начинать, — говорил бывший мэр. — Я сказал себе, что никогда больше не буду заниматься политикой, даже если благополучно переживу это. Потому что правило простое — нельзя заниматься тем, чего нет. Не может человек сказать, что занимается алхимией — нет такой науки. В РФ больше нет политики. Нет ее, умерла».

В начале 2007 года Владимир Мазур участвовал в формировании томского отделения «Справедливой России». Он даже возглавил региональную группу списка партии на выборах Госдумы, но президиум центрального совета «Справедливой России» отменил решения партконференции — на повторной избрали новое руководство реготделения, а в списке в Госдуму Мазура уже не было.

После увольнения из мэрии Мазур возглавил ОАО «Запсибгазпром», говорится в сервисе «Контур-Фокус». Затем стал директором и в ООО УК «Запсибгазпром» — всё это структуры «Газпрома». Оборот обеих структур в 2021 году выше 2 млрд рублей.

В 2011 году назначен вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. А уже в 2012-м его сделали главой администрации Тобольска. В мае-декабре 2019 года был заместителем губернатора Калужской области, затем занял должность первого замглавы региона.

В июня 2020 года Владимир Мазур назначен замначальника управления президента РФ по внутренней политике. Он курировал тему местного самоуправления.

Получил кресло врио томского губернатора после отставки единоросса Сергея Жвачкина.


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