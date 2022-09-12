Единороссы проиграли выборы мэра в Иркутской области

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Единороссы проиграли выборы мэра в Иркутской области
12 Сен 2022, 07:34

«Единая Россия» проиграла крупную муниципальную кампанию в Иркутской области. Еще в одном районе КПРФ смогла удержать контроль над администрацией.

28-летний депутат тулунской районной думы, фермер Александр Тюков («Новые люди») побеждает на выборах мэра Тулунского района. Он набирает 48,6% (3779 голосов), говорится в системе ГАС.Выборы.

Действующий глава района, 63-летний Михаил Гильдебрант («Единая Россия») получает 47,42% (3687 голосов).

Явка составила около 44%.

Кроме того, представитель КПРФ Виталий Матюха смог переизбраться главой Усольского района, где находится один из крупнейших спонсоров коммунистов — Усольский свинокомплекс. Он набрал 64,8% против 25,5% у спикера районной думы Надежды Глызиной, которая пыталась избраться от Партии дела.

В то же время от «Единой России» переизбрались действующие мэры Слюдянского района Алексей Шульц, Жигаловского района — Игорь Федоровский, Усолья-Сибирского — Максим Торопкин и Бодайбо — Евгений Юмашев, который прежде баллотировался от КПРФ.


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