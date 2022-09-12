Бастрыкин захотел завести уголовное дело из-за стелы в Новосибирске

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Бастрыкин захотел завести уголовное дело из-за стелы в Новосибирске
12 Сен 2022, 07:48

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны под гостиницу. При этом памятный объект хотели перенести.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад», — говорится на сайте СК.

Ранее Бастрыкин поручил проверить снос стелы у ТРК «Ройял Парк». Он утверждал, что к нему обратились «жители города Новосибирска».

Стелу снесли в начале августа. На участке планируется построить гостиницу с общественными помещениями и подземной стоянкой, а также разбить сквер по схеме муниципально-частного партнерства. Инвестором называлась компания «СД Регион».

Фирма, по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Игорю Панфилову. Ранее ее владели ООО «УК „Сибирь Девелопмент“» и Евгений Шульженко, который возглавляет ООО «Сд Строй». Группа «Сибирь Девелопмент» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.


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Бастрыкин захотел завести уголовное дело из-за стелы в Новосибирске
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