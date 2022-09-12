Новосибирская область стала худшей по смертности младенцев на востоке РФ

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Младенческая смертность выросла в Новосибирской области. В абсолютных значениях регион стал худшим среди субъектов Сибири и Дальнего Востока.

89 младенцев умерли в Новосибирской области в январь-июле 2022 года, говорится в данных Росстата. За тот же период 2021-го погиб 81 ребенок. Рост составил 9,9%.

В Красноярске скончались 80 младенцев, в Иркутской области - 77, в Кузбассе -70, в Приморье - 62.

В соотношении умерших детей до года на 1000 родившихся худшие показатели у Чукотки, Еврейского автономного округа и Республики Алтай.

