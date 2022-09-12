Новосибирская область стала худшей по смертности младенцев на востоке РФ
© unsplash.com
Младенческая смертность выросла в Новосибирской области. В абсолютных значениях регион стал худшим среди субъектов Сибири и Дальнего Востока.
89 младенцев умерли в Новосибирской области в январь-июле 2022 года, говорится в данных Росстата. За тот же период 2021-го погиб 81 ребенок. Рост составил 9,9%.
В Красноярске скончались 80 младенцев, в Иркутской области - 77, в Кузбассе -70, в Приморье - 62.
В соотношении умерших детей до года на 1000 родившихся худшие показатели у Чукотки, Еврейского автономного округа и Республики Алтай.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Глава алтайского сельсовета: «Выборы завершились очень печально. Абсолютная пассивность граждан» Еще один новосибирец погиб в «спецоперации» Ребенок разбился насмерть в Бердске во время игры в телефоне Новосибирская область стала худшей по смертности младенцев на востоке РФ Бастрыкин захотел завести уголовное дело из-за стелы в Новосибирске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo