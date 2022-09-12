Ребенок разбился насмерть в Бердске во время игры в телефоне
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Подросток погиб в Бердске на прогулке. Следственный комитет начал проверку.
15-летний мальчик вместе со знакомым играли на смартфоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева. Но через какое-то время подросток почувствовал себя плохо и упал с плиты, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
«Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали в лечебное учреждение, однако от полученных телесных повреждений он скончался», — уточнили в ведомстве.
СК начал доследственную проверку.
UPD (18:20) Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщили в ведомстве.
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