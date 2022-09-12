Глава алтайского сельсовета: «Выборы завершились очень печально. Абсолютная пассивность граждан»

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Муниципальные выборы в Алтайском крае показали абсолютную пассивность жителей, считает независимый глава Сибирского сельсовета Алтайского края Олег Боронин. Люди не хотят быть хозяевами своей земли, считает он. При этом на его территории «Единая Россия» не получила ни одного мандата.

«Вот и завершились у нас в Алтайском крае, пожалуй, самые масштабные в стране муниципальные выборы. Завершились очень, на мой взгляд, печально. И дело вовсе не в победителях и побежденных, дело — в абсолютной пассивности избирателей, граждан, наших земляков. Явка по региону составила всего лишь 21%, в том числе по городам — порядка 15%. Недалеко от „городской“ явка и в моем родном Первомайском районе — на выборы пришли лишь 16% избирателей», — написал в своем телеграм-канале Боронин.

«Получается, наши граждане в подавляющем своем большинстве безразлично относятся к самоуправлению, не хотят учиться быть настоящими хозяевами на своей земле, использовать те рычаги влияния на свою повседневную жизнь, на решение важнейших вопросов местного значения, которые готовы дать в руки людям право на местное самоуправление и законодательство о местном самоуправлении», — добавил чиновник.

Более того, всё сложнее найти кандидатов в муниципальные депутаты или в главы сельских поселений, отметил Боронин. И это «гораздо страшнее, чем псевдопатрийные игрища на муниципальных выборах, которые больше похожи не на конкуренцию повесток, компетентности, программ, а на реализацию каких-то механизмов, похожих на патронально-клиентальные отношения», считает он.

По мнению Боронина, ничего не изменится, пока люди не поймут, что местная власть — это не «параллельный мир», а ресурс, который население может использовать в своих интересах.

При этом в самом Сибирском сельсовете явка составила около 40%. Самовыдвиженец Боронин успешно переизбрался, а в совет депутатов не прошло ни одного представителя «Единой России», подчеркнул Боронин: «Победила партия Сибирского Земства» (юридически это были самовыдвиженцы).