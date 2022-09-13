Рассказ длиною в вечность: «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера

© kinopoisk.ru

В российском прокате новый зарубежный хит от Джорджа Миллера, создателя «Безумного Макса» и «Делай ноги». Разговорная картина с дуэтом Идриса Эльбы и Тильды Суинтон получила очень хорошую прессу на фестивалях. Тайга.инфо рассказывает, удалось ли Миллеру создать новую интересную и красочную историю.

Среди тысячи переулков

Миллер выбирает для рассказа Стамбул. Древний город с ароматами специй и тайнами прошлого. Одну из них и предстоит раскрыть героине картины Алетейе (Тильда Суинтон), которая по профессии удачно оказывается нарратологом (ученый, изучающий общие сюжеты в истории). Мы же слышим ее рассказ об этом приключении, который она решает подать в виде сказки.



Алетейя прилетает в Стамбул на научную конференцию, и у нее начинаются видения, на которые она старается не обращать внимания. На Гранд Базаре она покупает старый бутылек из антикварного магазина, который оказывается сосудом Джинна (Идрис Эльба).

По всем законам жанра тот должен исполнить три ее желания, чтобы получить свободу, но Алетейя по профессии знает все истории, связанные с джиннами и неправильно загаданными желаниями. Она не хочет портить свою жизнь и отказывается, взамен предлагая Джинну рассказать историю своей жизни. Большую часть фильма мы и будем слушать истории из жизни безымянного Джинна.

Сказка безумного Джорджа

Сказка с Эльбой и Суинтон стала первым фильмом Джорджа Миллера после долгого перерыва. Продолжение «Безумного Макса» «Дорога ярости» показало, что режиссер все еще в форме и умеет снимать красочные истории с глубокими персонажами. Примерно этим же Миллер занимается и в новой картине. Истории Джинна скачут через века, но остаются невероятно красивыми. Нельзя не влюбиться и в показанный его объективом Стамбул.

Каждая история никак не связана с другой, и даже не оказывает реального влияния на основную ветку повествования «из настоящего». Но все притчи можно долго осмыслять и превращать в свое собственное полотно сюжета.

Химия из бутылки

Ключевой деталью, поднимающей фильм на высокий уровень, становится химия между Алетейей и Джинном. Их беседами насыщена почти вся картина, и это не скучно слушать. Мелодика и ритмика диалогов выверены, истории Джинна легко переходят в «настоящее» и обратно в нарратив.

«Три тысячи лет желаний» вряд ли можно назвать идеальным фильмом, но это точно один из самых заметных и сильных релизов осени. Миллер сумел отлично передать атмосферу мистического Стамбула и не убаюкать зрителя витиеватыми разговорами.

Кирилл Букетов