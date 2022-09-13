Забайкальский единоросс из Госдумы одобрил лишение людей канализации

© t.me/agurulev. Андрей Гурулёв (слева)

Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв одобрил уничтожение объектов ЖКХ в Харькове. По его словам, людей надо лишить канализации на фоне контрнаступления украинской армии.

«Мы в этой ситуации можем прибегнуть к воздушно-космической операции, стратегической операции по нанесению поражения критически важным объектам, это все объекты энергоснабжения. Почему в Харькове работают все заводы, ремонтируют и создают всю военную технику. Та же тема в Виннице, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Одессе, Житомире, так далее», — написал Гурулёв в своем телеграм-канале.



«Да, удары по этим объектам приведут к последствиям, да, это неприятно будет населению. Что такое, например, Харьков без света? Не только метро встанет, не будет водоснабжения, продукты придут в негодность, через три дня канализация встанет. Я считаю, что до логического конца надо доводить, — заявил единоросс. <…> «Нам надо у них обесточить всё, страна встанет».

Ранее на Харьковском направлении началось контрнаступление украинских войск. Минобороны РФ объявило, что провело в Харьковской области операцию «по свертыванию и организованной переброске» войск на территорию ДНР.

После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе выведены из строя объекты критической инфраструктуры, на ТЭЦ-5 произошел пожар. В городе пропал свет, было прекращено водоснабжение. То же самое началось и в других регионах страны.

Минобороны ситуацию в сводке от 12 сентября не комментировало, но ведущая госканала «России 1» Ольга Скабеева прямо заявила, что отключения электроэнергии произошли из-за ударов по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харьковской области, пишет РБК.

Андрей Гурулёв, по официальным данным, заработал в 2021 году более 6,6 млн рублей. Он — генерал-лейтенанта запаса, бывший заместитель командующего Южным военным округом РФ. До избрания в Госдуму был вице-премьером Забайкальского края. В 2022 году он, например, начал угрожать уехавшим из РФ журналистам. Единоросс регулярно появляется в ток-шоу о «спецоперации» на федеральных госканалах.