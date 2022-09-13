Патрушев обсудил в Сибири проблемы гражданской обороны и «биолаборатории США»

© sfo.gov.ru. Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прилетел в Кемеровскую область. На совещании дали рекомендации по модернизации систем оповещения населения, обсудили «различные опасности» и «биолаборатории США».

Патрушев провел совещание «по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири», сообщили в полпредстве президента РФ. На нем были главы регионов Сибирского федерального округа.

«В ходе совещания рассмотрены результаты мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. <…> Участники обсуждения уделили отдельное внимание вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе лесных пожаров и паводков, а также мерам по повышению эффективности гражданской обороны в регионах округа, — рассказали в пресс-службе полпредства. — Отмечено, что текущие и прогнозируемые геополитические, экономические и природные условия подтверждают необходимость совершенствовать систему гражданской обороны. В этой связи стоит задача привести её структуру, состав сил и средств, а также возможности в соответствие с требованиями, которые позволяют гарантировать высокий уровень защиты населения и территорий от различных опасностей».

«Кроме того, затронуты вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой и биологическими угрозами в связи с созданием США вокруг нашей страны сети биолабораторий», — утверждается на сайте Совбеза РФ . Но не уточняется, далеко ли от регионов Сибири эти «биолаборатории», с чем они и какую именно опасность, по версии Патрушева, представляют.

Участники решили, что нужно повысить эффективность системы прогнозирования ЧС, а также ускорить модернизацию региональных автоматизированных систем централизованного оповещения населения.

Кроме того, Патрушев и полпред Путина Анатолий Серышев провели личную встречу с главой Кузбасса Сергеем Цивилёвым. «Обсуждены вопросы промышленной безопасности на объектах угледобывающей отрасли региона, а также темы, связанные с реализацией ряда новых инфраструктурных проектов», — отметил Цивилёв в своем телеграм-канале.