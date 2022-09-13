Начальника вуза сделали командующим восточно-сибирской армией

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Начальник Дальневосточного высшего общевоскового командного училища (ДВОКУ) Александр Игнатенко возглавил 29-ю армию ВС РФ. Что стало с прежним руководителем Андреем Колесниковым, назначенным лишь в конце 2021 года, официально до сих пор не сообщается.

Начальник ДВОКУ генерал-майор Александр Игнатенко назначен командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, штаб которой находится в Чите. Об этом сообщил сайт Amur.life.

И.о. начальника вуза назначен Валерий Шарагов. «Сегодня мы выполнили ритуал прощания с училищем начальника училища генерал-майора Александра Игнатенко», — сказал он.

«Хотелось бы пожелать всему коллективу, чтобы вы стремились и достигали новых высот. Чтобы коллектив училища пополнялся достойными, не только достойными курсантами (будущими офицерами), но и профессорско-преподавательским составом, нашими офицерами, которые должны быть примером», — цитируют Игнатенко местные «Вести».

Генерал-майор Игнатенко окончил Ташкентское высшее танковое командное училище в 1991 году. Прошел должности от командира танкового взвода до начальника штаба — первого заместителя командующего общевойсковой армии. Участник боевых действий. Награждён орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

При этом официально 29-ю общевойсковую армию возглавлял генерал-майор Андрей Колесников. Его назначили в декабря 2021 года, а до этого он был и.о. начальника штаба общевойсковой армии в Московской области.

В марте 2022 года МВД Украины объявило о гибели Колесникова. Но официально российская сторона это никак не комментировала. С тех пор никаких новостей о судьбе Колесникова не было.