Землетрясение произошло в Туве
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В Туве произошло землетрясение. Эпицентр находился неподалеку от границы с Монголией.
Подземный толчок магнитудой 3,1 произошел в Монгун-Тайгинском кожууне (районе) Тувы утром 13 сентября, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Эпицентр находился неподалеку от озера Уурэг-Нуур примерно в 75 км к югу от Ак-Довурака неподалеку границы с Монголией.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,5 балла.
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