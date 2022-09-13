Землетрясение произошло в Туве

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Землетрясение произошло в Туве
13 Сен 2022, 09:05

В Туве произошло землетрясение. Эпицентр находился неподалеку от границы с Монголией.

Подземный толчок магнитудой 3,1 произошел в Монгун-Тайгинском кожууне (районе) Тувы утром 13 сентября, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился неподалеку от озера Уурэг-Нуур примерно в 75 км к югу от Ак-Довурака неподалеку границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,5 балла.


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