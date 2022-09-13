Мэром Красноярска назначили Логинова. «Конкурент» открыто поддержал его

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И.о. главы администрации Красноярска Владислав Логинов назначен мэром. В городе отменены прямые выборы, и чиновника утвердила лишь часть депутатов горсовета.

Горсовет Красноярска выбрал мэром Логинова на сессии 13 сентября. Ранее конкурсная комиссия допустила до голосования только его кандидатуру и спарринг-партнера в виде главы администрации Центрального района Вадима Войцеховский, который на заседании поддержал Логинова.



На сессии было 29 из 34 депутатов. Из них голосовать решили только 25, остальные не стали. По словам главы фракции КПРФ Александра Амосова, процедуру назначения нельзя называть выборами, и его соратники заберут бюллетени для голосования с собой, чтобы через пять лет показывать их как напоминание о «последних кривых выборах в Красноярске».



В итоге все оставшиеся 25 голосов были за Логинова.

Владислав Логинов родился в 1967 году в Ачинске. Окончил Ачинское военное авиационное техническое училище и Калининградскую высшую школу управления, а также Сибирский федеральный университет. С 1984 по 2000 году служил в армии, потом его устроили на руководящие должности в сфере дорожного хозяйства: сначала замдиректора госпредприятия «Красноярское ДСУ», а затем начальником филиала госкомпании «Край ДЭО».

В 2012 году Логинов стал директором по снабжению ОАО «Асфальтобетонный завод», а 2015-м назначен замруководителя департамента муниципального заказа мэрии Красноярска. Уже в 2016-м возглавил администрацию Свердловского района города, затем — Советского. В октябре 2017 года выдвигал свою кандидатуру на пост мэра, но взял самоотвод, позже стал первым вице-мэром. Летом 2022 года прежний назначенный мэр Сергей Ерёмин ушел, и Логинов стал исполнять его обязанности.