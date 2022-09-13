Красноярский старшина продал сотни литров бензина из воинской части в феврале-марте 2022-го

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Красноярский старшина продал сотни литров бензина из воинской части в феврале-марте 2022-го
13 Сен 2022, 10:52

Военнослужащий признан виновным в хищении топлива в воинской части на территории Красноярского края. Он отделался штрафом.

Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшины Алексея Рыбникова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 158 (кража) и ч. 1 ст. 160 УК (присвоение или растрата), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, сформировал излишек дизельного топлива при эксплуатации автомобиля „Камаз“ в размере 133 литров, после чего в феврале 2022 года поместив топливо в канистры, осуществил сбыт 120 литров за пределами воинской части, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — В марте этого же года Рыбников решил похитить такое же топливо из других автомобилей воинской части, после чего так же поместил топливо в канистры и продал его за территорией воинской части в общем объеме 200 литров».

Суд приговорил Рыбникова к штрафу в 70 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.


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