Военный отделался штрафом за избиение полицейского в Алтайском крае
13 Сен 2022, 12:00
Военнослужащий признан виновным в нападении на полицейского в Алтайском крае. Он получил штраф.
Барнаульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело ефрейтора Семёна Данилова. Его обвиняли по ст. 318 и ст 319 УК (причинение насилия представителю власти и его оскорбление), говорится в карточке дела.
«Военнослужащий, в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции, обхватил его за шею рукой и нанес три удара ногой по голени, после чего повалил последнего на землю, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Кроме этого, с целью унизить честь и достоинство, публично высказывал в неприличной форме выражения в адрес потерпевшего».
Суд приговорил Данилова к штрафу в размере 120 тыс. рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.
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