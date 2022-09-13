Военный отделался штрафом за избиение полицейского в Алтайском крае

Военнослужащий признан виновным в нападении на полицейского в Алтайском крае. Он получил штраф.

Барнаульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело ефрейтора Семёна Данилова. Его обвиняли по ст. 318 и ст 319 УК (причинение насилия представителю власти и его оскорбление), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции, обхватил его за шею рукой и нанес три удара ногой по голени, после чего повалил последнего на землю, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Кроме этого, с целью унизить честь и достоинство, публично высказывал в неприличной форме выражения в адрес потерпевшего».

Суд приговорил Данилова к штрафу в размере 120 тыс. рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.