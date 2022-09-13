Красноярская ярмарка книжной культуры отменена из-за федеральных законов

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В Красноярском крае отменена ежегодная ярмарка книжной культуры (КРЯКК). Ее проводят при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

КРЯКК не состоится в 2022 году, сообщил фонд Михаила Прохорова на своей странице во «ВКонтакте» 13 сентября.

«В начале июня этого года Фонд Михаила Прохорова приступил к проведению юридической экспертизы своей благотворительной программы, чтобы адаптировать проекты под меняющиеся законодательные инициативы в общественной и культурной сфере. В связи с этим сроки реализации ряда важных собственных проектов Фонда — Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), литературной премии „НОС“ (Новая словесность), а также объявления результатов конкурсов „Новый театр“ и „Новая роль библиотек в образовании“ были сдвинуты», — уточнили в пресс-службе фонда

Организаторы планируют провести КРЯКК в 2023 году.

«Мы точно знаем, что любовь и искусство вечно. За это стоит бороться, искать и находить пути, но никогда не сдаваться», — добавили в фонде.