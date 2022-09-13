Полпредство президента назвало причину гибели туристов из новосибирской группы на Камчатке

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Полпредство президента назвало причину гибели туристов из новосибирской группы на Камчатке
13 Сен 2022, 12:14

Несоблюдение техники безопасности и недостаточная квалификация гидов стали причиной гибели девяти человек при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке, заявили в дальневосточном полпредстве президента РФ. Поход организовала новосибирская компания.

«Предположительно, вероятной причиной гибели туристов в группе, восходивших на Ключевскую сопку, стало несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточность квалификации туристов и гидов», — говорится в сообщении пресс-службы полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Новые паспорта маршрутов в районе Ключевской сопки были утверждены в июне 2022 года, а маршрут на сам вулкан был исключен из общедоступных после гибели туриста в 2021 году.

«Разрешение прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала», — подчеркнули в полпредстве.

Напомним, восхождение группы из 10 человек и двух гидов началось 30 августа 2022 года. В составе были жители семи регионов страны, а сам тур организовала новосибирская компания «Экстрим Тайм».

3 сентября во время восхождения погибли пять человек. Затем скончались еще четверо, включая одного из двух гидов — уроженца Барабинска Новосибирской области.

Кировский райсуд Новосибирска отправил в СИЗО директора ООО «Экстрим Тайм» Андрея Степанова на два месяца. В отношении него и гида-инструктора фирмы возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).


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Полпредство президента назвало причину гибели туристов из новосибирской группы на Камчатке
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