Новосибирец впал в кому после конфликта с сотрудниками рыбнадзора

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Житель Новосибирской области попал в больницу с тяжелой травмой головы после конфликта с сотрудниками рыбнадзора. Те утверждают, что он якобы сам выбросился из машины на полном ходу, но характерных повреждений в виде ссадин или царапин на теле нет, рассказали родственники.

33-летний Сергей Анисов рыбачил с другом на мосту через протоку Кожурла в Купинском районе. К ним подъехала машина рыбнадзора. У Анисимова начался конфликт с одним из инспекторов, рассказал НГС.

Представитель рыбнадзора брызгал Сергею в лицо перцовым баллончиком и «тянул его в машину», рассказал изданию друг Анисова. Мужчина в итоге подчинился и сел на переднее сидение УАЗа рыбнадзора, попросив знакома ехать за ним.



«Я спрашиваю сотрудника, мол, куда вы собрались его везти. Он мне объясняет, что в полицию в Купино. Я пока собирался, сматывал удочки, подъехал знакомый. Говорит: там кто-то в канаве валяется, рыбоохрана рядом стоит. Я говорю, мол, так это же Серега!» — рассказал Валентин.

В 2 км от места конфликта он увидел стоявший на обочине УАЗ рыбнадзора и Сергея Анисова, лежавшего в канаве.

Инспекторы на месте утверждали, что Анисов сам выпрыгнул из машины при скорости в 40−50 км/час. Начальник Барабинского отдела рыбнадзора Александр Мистюк заявил журналистам, что во время работы на инспектора рыбоохраны при исполнении ни с того ни с сего напал человек: «В пьяном состоянии, нетрезвый, неадекватный. Из-за этого все началось. Люди были на служебной машине, в форме, со знаками отличия. От рыбака исходил стойкий запах алкоголя. Он вел себя неадекватно, это я подтверждаю. Что было дальше — пусть разбираются следователи».



В итоге мужчина был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Он впал в кому.

Сестра не верит в версию рыбнадзора. Она созванивалась с ним в день происшествия и не заметила признаков неадекватного поведения. Более того, на теле Анисова, который якобы сам выпрыгнул из машины, нет никаких повреждений, кроме травмы головы: «Он мог повредить себе руку или ногу, наконец, ссадины должны остаться. Но его тело — чистое, без царапин. Одежду отдали снохе, одежда вся чистая была».



СК начал доследственную проверку.

