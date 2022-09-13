Туве не хватает сил для тушения лесных пожаров

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Туве не хватает сил для тушения лесных пожаров
13 Сен 2022, 13:00

Власти Тувы обратились за помощью к соседним регионам в борьбе с лесными пожарами. Откликнулась только Хакасия. Сил на тушение огня, уже подошедшего к поселениям, недостаточно, заявили в правительстве республики.

Глава Тувы Владислав Ховалыг обратился к коллегам из соседних регионов с просьбой о помощи в тушении пожаров. На призыв откликнулись пожарные соседней Хакасии, сообщили в региональном правительстве.

«Пожарные расчеты из числа 60 человек личного состава и 10 единиц техники сегодня утром [13 сентября] выдвинулись в Туву для борьбы с огненной стихией в Эрзинском районе», — уточнили власти.

По последним данным, в Туве охвачено огнем более 4,5 тыс. га леса. Почти во всех случаях предварительной причиной возгораний называют действия местного населения, только в одном — удар молнии.

По мнению главы республики Владислава Ховалыга, обстановка резко ухудшилась из-за недостаточной профилактической работы на местах, в условиях, когда большинство сельских жителей находятся в тайге на сборе дикоросов.

Самые большие пожары действуют в Эрзинском районе. Лес горит всего в 30 км от села Эрзин, в 6 км от поселения Баян-Коп-Суур и 24 км от села Морен.

«В тушении этих пожаров задействовано 53 человека. Однако, как отмечают в региональном минлесхозе, этих сил недостаточно для преломления ситуации», — подчеркнули в правительстве Тувы.


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