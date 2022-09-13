Замначальника томской колонии обвинили в сборе денег с заключенных

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В Томской области замначальника одной из колоний обвинили в получении денег от заключенных за поблажки. Его отпустили под домашний арест.

Силовики задержали заместителя начальника ИК-2, расположенной в городе Асино Томской области. По версии следствия, он «создавал облегченный режим содержания отбывающим в колонии наказание осужденным, не привлекая их к дисциплинарной ответственности за нарушение режима», сообщили в региональном управлении СК РФ.



«За это они перечисляли ему денежные средства на указанные им банковские счета», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Замначальника колонии признал вину, добавили в СК. Суд отправил его под домашний арест.

ИК-2 возглавляет Василий Голубев.