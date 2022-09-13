Андрей Шаповалов уходит с поста директора Новосибирского краеведческого музея

© Кирилл Канин. Андрей Шаповалов
Андрей Шаповалов уходит с поста директора Новосибирского краеведческого музея
13 Сен 2022, 13:59

Директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов подал в отставку. Он не стал говорить о возможных причинах.

Андрей Шаповалов написал заявление об уходе с поста директора областного Новосибирского государственного краеведческого музея, сообщил Тайге.инфо источник. Сам Шаповалов в беседе с редакцией подтвердил решение.

«Я ничего не комментирую. Я просто ухожу», — отметил Шаповалов.

Андрей Шаповалов — археолог и этнограф, кандидат исторических наук. Родился в 1969 году, окончил Новосибирский государственный университет по специальности «история». В Новосибирском государственном краеведческом музее (НГКМ) был хранителем археологической коллекции, потом занял должность руководителя отдела информатизации. Позже преподавал в НГПУ историю первобытного общества и этнологию, прикладную культурологию. Автор нескольких монографий и более 50 статей.

Шаповалов возглавлял музей с 2009 года.

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