Депутат Госдумы о новосибирских выборах: использованы «все инструменты фальсификаций»

© t.me/kprfnsk. Ренат Сулейманов

Выборы в России превращены в назначение, заметил новосибирский депутат Госдумы Ренат Сулейманов. Он рассказал о возможных нарушениях во время кампании в регионе.

Новосибирские коммунисты признали, что довыборы в заксобрания прошли для них неудачно. Кандидат от партии на округе №10 стал вторым с большим отрывом от выигравшего единоросса, а на округе №4 представитель КПРФ оказался лишь четвертым.

«По четвертому округу, мы, конечно, надеялись на более высокий результат, поскольку проделали основательную работу. Но против нас сыграл ряд факторов, в частности — выдвижение кандидатов, которые ассоциировались у жителей округа с Коммунистической партией (Евгений Гутов), с оппозиционными взглядами в целом (Константин Терещенко)», — отметил Сулейманов (цитата по пресс-службе обкома).

По словам депутата Госдумы, можно сказать, что «выборы превращены в фактическое назначение». «Все инструменты фальсификаций были использованы в полной мере: подкуп, аномальное надомное голосование, трехдневное голосование стало средством применения административного ресурса. Нам надо тщательно проанализировать результаты этих выборов, чтобы сделать выводы для дальнейшей избирательной кампании», — говорится в заявлении обкома.

В областной избирательной комиссии утверждали, что выборы прошли «достаточно спокойно, в штатном режиме». «Нарушений, которые бы могли повлиять на результаты выборов, не зафиксировано», — говорила председатель избиркома Ольга Благо.