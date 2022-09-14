Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за стелы

14 Сен 2022, 08:06

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю из-за демонтажа стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне. Но монумент находится на ответственном хранении, и после проведения реставрации он будет вновь установлен.

Прокуратура провела проверку по факту демонтажа стелы у ТРК «Ройял Парк», возведенной в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Установлено, что мэрия не принимала надлежащие меры по учету и сохранности указанного объекта, в реестре элементов монументально-декоративного оформления на территории Новосибирска, в реестре муниципального имущества она не числится, — рассказали в прокуратуре. — Реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите отечества в мэрии должным образом не ведется».

Мэру внесено представление. С учетом мнения совета ветеранов Заельцовского района определено новое место размещения стелы, проводится ее реставрация.

В мэрии уточнили, что монумент находится на ответственном хранении и после рестоврации его снова установят.

Ранее СК возбудил уголовное дело по пункту «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (уничтожение или повреждение стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны).

Стелу снесли в начале августа. На участке планируется построить гостиницу с общественными помещениями и подземной стоянкой, а также разбить сквер по схеме муниципально-частного партнерства. Инвестором называлась компания «СД Регион».

Фирма, по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Игорю Панфилову. Ранее ее владели ООО «УК „Сибирь Девелопмент“» и Евгений Шульженко, который возглавляет ООО «Сд Строй». Группа «Сибирь Девелопмент» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.

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