Новосибирские единороссы захотели лишать полномочий депутатов, если они больше года не находятся в РФ

© Кирилл Канин. Дмитрий Асанцев

Единороссы из горсовета Новосибирска предлагают лишать мандатов всех депутатов, которые не находятся в России больше года. Инициатива прямо коснется независимого политика Сергея Бойко и может затронуть беременную депутатку Хельгу Пирогову, которая была вынуждена покинуть страну из-за уголовного преследования по репрессивным законам.

Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев («Единая Россия») подготовил обращение в Госдуму с просьбой ввести дополнительные ограничения для муниципальных депутатов. Он захотел лишать их мандатов, если они непрерывно не находятся в России более года, следует из проекта документа, который опубликовала независимая коалиция «Новосибирск 2020».

Изменения предлагается внести в Федеральный закон о местном самоуправлении.

«В практике работы совета депутатов Новосибирска возникла ситуация, когда депутат выехал за пределы РФ и непрерывно находится за границей продолжительный период времени (около года), мотивируя свой отъезд нахождением в длительной зарубежной командировке и не конкретизируя срок возвращения в РФ», — сказано в обращении. Авторы считают, что пребывание за границей мешает исполнению обязанностей на округе, которые «поставлены в зависимость от деятельности его помощников либо возможностей технических средств связи».

Асанцев не называет фамилию, но, очевидно, что речь идет о независимом депутате, одном из лидеров коалиции «Новосибирск 2020» Сергее Бойко. В ноябре 2021-го у него появилась неофициальная информация, что в отношении него могли возбудить уголовное дело, связанное с преследованием сторонников Навального по статье о создании «экстремистского сообщества» (ч.1 ст. 282.1 УК). По этому делу, например, была арестована Лилия Чанышева, экс-координатор уфимского штаба политика (Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в России).

До этого у Бойко не раз проходили обыски по делу команды Навального. В итоге депутат, находившийся в зарубежной командировке, пока решил не возвращаться в Россию.

Об угрозе уголовного преследования по политическому делу Асанцев в своем обращении не пишет.

Кроме того, в июле 2022 года из России была вынуждена уехать независимая депутатка Хельга Пирогова. На нее после твита о «спецоперации» написали коллективный донос некоторые депутаты из «Единой России» и ЛДПР, а после личного возмущения главы СК Р Ф Александра Бастрыкина на нее завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК). Она была покинуть РФ, будучи беременной.

Утверждается, что проект обращение готовила вся фракция «Единая Россия» в горсовете. Его собираются сначала представить на комиссии по местному самоуправлению, затем вынести на октябрьскую сессию, чтобы потом отправить на рассмотрение депутатов Госдумы от региона, которые, в свою очередь, должны подготовить соответствующий законопроект. В случае его принятия, решение будет касаться всей России.