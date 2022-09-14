Кузбассовец получил пожизненное за изнасилование и убийство двух девочек

© kuzbass.sledcom.ru. Виктор Пестерников (слева)

41-летний житель Мысков Виктор Пестерников признан виновным в изнасиловании и убийстве двух девочек в Киселёвске. Он получил пожизненный срок.

Суд в Кемеровской области признал Пестерникова виновным в убийстве и изнасиловании двух 10-летних девочек, а также насильственных действиях сексуального характера (ст. 105, ст. 131 и ст. 132 УК). Кроме того, его признали виновным в уклонении из-под административного надзора (ч. 1 ст. 314.1 УК), сообщили в региональном управлении СК РФ 14 сентября.

«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года в городе Киселёвске в дневное время к осужденному на остановке общественного транспорта подошла 10-летняя девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы — еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера», — напомнили в ведомстве.

Мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел из дома.

Камеры в магазине засняли, как мужчина покупал жертвам сладости в магазине. Запись распространили в соцсетях, и попавшего на видео мужчину узнал один из местных жителей, ранее работавший в правоохранительных органах.

Суд приговорил Пестерникова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, а также компенсациям семья погибших в размере 2,5 млн рублей.

При этом Пестерников, осужденный в 2009 году за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышедший из колонии в 2019-м, должен был находиться под административным надзором. Тайга. инфо подробно рассказывала, что мужчина по постановлению суда не имел права покидать Мысковский городской округ и должен был регулярно отмечаться в полиции. При этом после выхода из ИК-44, в мае и июне 2019 года, он привлекался по ч. 2 ст. 19.24 КоАП за несоблюдения обязательств по надзору.

Несмотря на запрет покидать Мыски, мужчина переехал в Киселевск. Там его не поставили на учет в органы профилактики. СК возбудил дело по факту халатности (ст. 293 УК) должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющего административный надзор за освободившимися осужденными. Подозреваемыми стали двое полицейских.

