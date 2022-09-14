Уголовное дело возбуждено в отношении депутата и одного из крупнейших застройщиков Новосибирска

© Кирилл Канин. Иван Сидоренко (справа)
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата и одного из крупнейших застройщиков Новосибирска
14 Сен 2022, 11:12

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата новосибирского заксобрания Ивана Сидоренко («Единая Россия»). Он возглавляет одну из крупнейших строительных компаний региона.

В отношении Ивана Сидоренко возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники. Сам Сидоренко на момент публикации не ответил на звонки Тайги.инфо.

По сведениям издания, речь о возможных махинациях с земельным участком площадью около 16 тыс. кв. метров в Калининском районе, а ущерб оценивается свыше 160 млн рублей.

Иван Сидоренко родился в 1982 году. Избран в новосибирское по округу №25 в Калининском районе Новосибирска. Он возглавляет ООО «Энергомонтаж» — это один из крупнейших застройщиков города, развивающий микрорайон Родники. Компанию основал отец Сидоренко Леонид, который был депутатом заксобрания до своей смерти. Другой представитель компании Андрей Каличенко был депутатом Госдумы в созыве 2016−2021 годов.

«Энергомонтаж» принадлежит Владимиру Каличенко и Елене Сидоренко. «Энергомонтаж», как писала Тайга.инфо, продавал квартиры федеральным и муниципальным структурам, а также строил социальные объекты за счет бюджета.


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