Девятилетнему новосибирцу с ДЦП нужно дорогое лечение

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У Ромы Кодалаева из Новосибирска детский церебральный паралич. Он перенес несколько операций, и после восстановительного лечения ему становится лучше. Но каждый курс требует средств. Тайга.инфо узнала, как помочь мальчику.

«Сын родился недоношенным, два месяца был на искусственной вентиляции легких, его переводили из одной больницы в другую. Только в четыре месяца он попал домой. Ужас, слезы, страшные прогнозы врачей не заставили меня сдаться, — рассказала мама Ромы Лилия Кодалаева. — Я старалась сделать все, что поможет моему малышу. В физическом отношении Рома отставал с самого рождения, а когда ему было полгода, я заметила, что он плохо слышит. Сыну вживили имплант во внутреннее ухо, и он стал слышать и понимать речь».

Мальчик перенес операции на тазобедренных суставах. После них он смог сидеть в инвалидной коляске, не испытывая боли. Но у Ромы очень слабые мышцы, руки его практически не слушаются, и он плохо держит спину.

«Мы регулярно проходим восстановительное лечение, и после каждого курса виден сдвиг, пусть совсем небольшой. Останавливаться на достигнутом я просто не имею права, я должна поставить сына на ноги. Роме готовы помочь специалисты томского центра „Шаг вперед“. Никогда не думала, что придется просить о помощи. Но я воспитываю сына одна, а жить и лечить ребенка на выплаты по инвалидности так тяжело», — признается Лилия.

Восстановительное лечение будет направлено на достижение и закрепление навыков координации, равновесия и самостоятельного передвижения, нормализацию мышечного тонуса и развитие речи, отметила невролог реабилитационного центра «Шаг вперед» Оксана Жексенова.

Курс лечения для Ромы Кодалаева стоит почти 160 тыс. рублей рублей. Пока удалось собрать около 24 тыс.



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