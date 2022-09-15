Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная», где погибли более 50 человек

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Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года, в результате которой погибли более 50 человек. Среди них названы работа в загазированных горных выработках, вмешательство в работу газоаналитической системы.

Ростехнадзор объявил о завершении расследования причин аварии на шахте «Листвяжная». Основными техническими причинами ведомство назвало загазирование лавы вследствие отсутствия необходимого количества воздуха, работу электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

«Основные организационные причины: системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках», — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября 2021 года. Под землей находились 285 человек. На поверхность самостоятельно выбрались более 200 человек, которые успели вытащить еще часть горняков. Погибли 46 работников предприятия и пять горноспасателей.

Сотрудники шахты ранее неоднократно жаловались на условия работы, говорили они Тайге.инфо. 29 ноября в Кузбассе ввели режим ЧС.

173791все ждали,что взрыв произойдет

После аварии были возбуждены уголовные дела. Председателя совета директоров «СДС-Уголя» Михаила Федяева (приходится отцом депутату Госдумы Павлу Федяеву), экс-гендиректора этой компании Геннадия Алексеева, ее технического директора Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта „Листвяжная“» Анатолия Лобанова подозревают по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, по подозрению в нарушении промбезопасности (ст. 217 УК) были арестованы 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молостов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок. По обвинению в халатности (ст. 293 УК) в СИЗО отправили главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова.

В декабре 2021-го должность покинул замруководителя Сибирского Ростехнадзора Михаил Сербинович. Он курировал горный надзор.