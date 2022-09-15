Ученые: в Иркутской области можно найти останки динозавров

© Пресс-служба ТГУ

В Иркутской области можно обнаружить останки динозавров, заявили томские ученые. Они уже нашли следы рыб Юрского периода.

Остатки 25 экземпляров рыб Юрского периода обнаружил во время экспедиции на территории Иркутского угольного бассейна, сообщили в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) 15 сентября.

Иркутский угольный бассейн — это континентальная впадина, заполненная отложениями юрского возраста, что говорит о вероятности обнаружения там динозавровой фауны, считает доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов. Он вместе с сотрудником Института земной коры Сибирского отделения РАН Андреем Фроловым разработали поисковую методику, благодаря которой еще в 2020-м им удалось обнаружить первые остатки двух рыб юрского возраста.



«В этом году мы ехали туда целенаправленно, уже зная, где располагается этот слой. За три недели работ мы вскрыли порядка 5 кв. метров, и с этой площади нашли 25 экземпляров рыб разных видов — это достаточно много. По размерам они около 20−25 см в длину, но о видовой принадлежности пока говорить рано — нужно сначала препарировать образцы, — отметил Иванцов. — Второе, что мы можем сказать точно: они скопились там вследствие какого-то события, которое привело к их массовой гибели. Мы попутно отобрали образцы на различные геохимические и микропалеонтологические анализы — это поможет нам выяснить причину их гибели. И самое главное предположение, которое подтвердили наши находки: юрские позвоночные в Иркутском бассейне есть, и я буду продолжать их искать».

Древние отложения оказались сцементированными и плитчатыми — их приходилось раскалывать. С одной стороны, это создавало трудности в работе, а с другой — обеспечило уникальную сохранность. «Рыбки сохранились практически в прижизненном состоянии — видны отпечатки мягких тканей и чешуек и даже все лучи плавников», — рассказали в ТГУ.