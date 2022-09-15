Строители соберутся на конференцию в память о первом руководителе «Главновосибирскстроя»

© предоставлено Сергеем Начаровым. Павел Начаров

В сентябре 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения Павла Начарова — первого руководителя крупнейшей строительной организации Новосибирской области 1960–1980-х годов «Главновосибирскстрой». Совет ветеранов строителей решил отметить юбилей и провести конференцию «Строительный комплекс Новосибирской области. История и современность», посвященную его памяти. На мероприятие приглашаются все, кто знал или помнит Павла Начарова, действующие строители, проектировщики, будущие строители, студенты, а также их преподаватели.

Конференция «Строительный комплекс Новосибирской области. История и современность» состоится 22 сентября в Новосибирске в концертном зале по адресу Комсомольский проспект, 20.

Павел Начаров. Жизненный путь

«Главновосибирскстрой» был самой крупной строительной организацией на территории Новосибирской области в 1960–1980-е годы.

В конце 1970-х годов в структуру «Главновосибирскстроя» входило десять генподрядных трестов, Домостроительный комбинат, шесть специализированных трестов: трест Строймеханизации, (объединял четыре управления механизации с разнообразной строительной техникой и завод по ремонту стройтехники и изготовлению уникальной механизации), трест Спецстрой (все земляные и фундаментные работы), трест Отделстой (все отделочные работы), трест Железобетон (объединял пять заводов железобетонных изделий), Автотранспортный трест (объединял четыре крупных автобазы со специализированным транспортом), трест Оргтехстрой (разрабатывал технологию строительства сложных объектов, анализировал проектную документацию и давал замечания по крупным объектам, разрабатывал ПОРы и ППРы), а также два управления: Новосибирскстройкомплект и НовосибирскБамстрой.

В «Главновосибирскстрое» и его подразделениях трудилось более 30 000 человек. Была своя поликлиника с больницей, свой Дом культуры, свои детские сады и пионерские лагеря.

Вся эта колоссальная строительная структура была создана и объединена инициативой и талантом руководителя Павла Начарова.

Павел Начаров родился 21 сентября 1922 года в Новосибирской области в селе Колывань в многодетной семье, где росли три дочери и два сына. Будущий начальник главка был младшим ребенком в семье. Его отец Пётр Александрович был каменщиком-десятником (бригадир каменщиков). Строил кирпичные дома в Колывани и Новосибирске (начинал, когда он еще был Новониколаевском). Его дед по матери Филимон Иванович Устинов тоже был строителем — участвовал в строительстве первого железнодорожного моста через Обь, работал кессонщиком. Старший брат Павла Петровича — Михаил Петрович был инженером строителем, окончил в Новосибирске институт Сибстрин. Павел Петрович успешно продолжил семейную приверженность к профессии.

Павел Начаров окончил 10-ю Новосибирскую школу перед Великой Отечественной войной в 1941 году. Во время войны работал рабочим на Авиационном заводе им. Чкалова В.П. В годы войны поступил в Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, эвакуированный в Новосибирск (будущий НИИЖТ). Затем работал на строительстве железных дорог и железнодорожной инфраструктуры в Казахстане.

В 1957 году Начаров вернулся с семьей в Новосибирск уже как состоявшийся специалист и руководитель. Устроился работать инженером производственно-технического отдела в строительное управление (УНР-275) треста-43. Прошел все ступеньки строительной карьеры и весной 1967 года приказом министра строительства СССР был назначен начальником вновь создаваемого Управления строительства по Новосибирской области («Главновосибирскстрой»).

За время работы Павел Начаров был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и стал Лауреатом Премии Совета Министров СССР

Программа конференции

— Демонстрация документальных фильмов «Начаров П.П. и его время», «Новосибирские строители на защитно-восстановительных работах Чернобыльской АЭС»

— Открытие конференции. Приветственное слово. С. П. Начаров

— «Строительный комплекс Новосибирской области. Его роль и значение в социально-экономическом развитии региона. Результаты деятельности, планы и проблемы развития». Глава министерства строительства Новосибирской области Колмаков Алексей Викторович.

— «Проблемы развития строительного комплекса Сибирского федерального округа». Вице-президент Российского Союза строителей, координатор НОСТРОЙ по Сибирскому Федеральному округу, президент Союза строителей Новосибирской области Федорченко Максим Владиславович.

— «Градостроительное будущее Новосибирска в планах. Реалии и философия развития». Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, главный архитектор Новосибирска Ложкин Александр Юрьевич.

— «Научно–техническое сопровождение строительства и подготовка кадров для отрасли». Первый проректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ — Сибстрин) к.э.н. Евдокименко Александр Сергеевич.

— История развития железобетона на примере города Новосибирска. Кандидат технических наук, доцент, член–корр. ПАНИ Габрусенко Валерий Васильевич.

— «Обзор и хроника преобразований в управлении строительством с предвоенных лет до наших дней. Мотивы и последствия». Член Совета Российского Союза строителей, председатель Совета ветеранов при Союзе строителей Новосибирской области Брацун Виктор Захарович.

— Концерт классической музыки. Выступают учащиеся Новосибирской специальной музыкальной школы.

— Фуршет, знакомство с выставкой архитектурных проектов студентов НГУАДИ, НГАСУ и профессиональных архитекторов, презентация памятных изданий.

Организаторы конференции: Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Новосибирской области», Совет ветеранов строительной отрасли при РООР «Союз строителей Новосибирской области», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ), при поддержке министерства строительства Новосибирской области, департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.